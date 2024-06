Sicilia, egiziano 19enne imbratta Monumento ai caduti: denunciato

Un diciannovenne egiziano e’ stato denunciato a Messina per avere imbrattato ad aprile il Monumento ai caduti con scritte realizzate con vernice spray di colore oro metallizzato, in entrambi i lati delle scale e sul muro posto dietro la statua raffigurante i caduti, oltre che sulla parete posta a fianco della scala, segnando la parola “Bigboos” preceduta da alcune scritte in lingua araba.

L’attivita’, condotta dalla Digos, anche con l’ausilio della polizia municipale, avvalendosi delle immagini delle videocamere di sorveglianza, ha consentito di ricostruire che le scritte, fatte tra il 13 ed il 14 aprile scorsi, erano riconducibili al giovane peraltro conosciuto dalla polizia. Dal monitoraggio di Instragram, sono stati rilevati ulteriori elementi di riscontro.

E’ stato pertanto denunciato per danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, in concorso con altri la cui identita’ e’ tuttora in corso di accertamento.