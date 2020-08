Piscina comunale a Caltanissetta, pronta la gara per l’affidamento. Il sindaco Gambino: “Mi scuso con la Città, la pazienza sarà ripagata”

Sarà di 9 anni con parametri ben stabiliti e novità nelle modalità di gestione. E’ arrivata a conclusione la perocedura per la redazione della gara che porterà all’affidamento della piscina comunale. Sono stati mesi difficili – dichiara il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino–nei quali anche le norme anti covid hanno fermato la burocrazia. L’impianto comunale ha avuto alterne fortune negli ultimi anni per una serie di fatti spiacevoli, molti dei quali completamente indipendenti dalla volontà dell’amministrazione.

Il risultato – continua Gambino – sarà quello di consegnare al nuovo gestore una piscina efficiente che possa tornare ad essere punto di riferimento per le attività agonistiche e non solo di tutta la Sicilia.

Mi scuso con tutte le famiglie dei giovani diversamente abili , con gli sportivi, che in questi mesi non hanno potuto usufruire del servizio dato dalla struttura. La loro pazienza sarà ripagata.

Dal punto di vista amministrativo io stesso ho dato la direttiva politica a segretario generale di coordinare i dirigenti di tre settori che sino occupati della redazione del bando Sport, Lavori Pubblici e Politiche Sociali.



Il bando andrà in pubblicazione nei prossimi giorni. Il termine di presentazione delle offerte sarà comunicato dopo la pubblicazione sul portale ANAC, sul sito ufficiale del Comune di Caltanissetta, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 quotidiani a diffusione locale .