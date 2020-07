Sunseri, (M5S Ars): “Bene ddl Assenza su canapa industriale, speriamo dia impulso a trattare presto il tema su cui abbiamo presentato testo 2 anni fa”

“Apprezziamo lo spirito propositivo dell’onorevole Assenza. Da più di due anni è depositato in Ars un nostro ddl che riguarda la canapa industriale. Ci auguriamo che il supporto di un deputato importante della maggioranza come lui possa dare un contributo perché la materia venga trattata prima possibile in commissione Attività produttive”.

Lo afferma il deputato del M5S all’Ars, Luigi Sunseri, commentando la notizia del deposito di un ddl sulla canapa industriale da parte del deputato di Diventerà Bellissima, Giorgio Assenza.