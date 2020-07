Sicilia, Armao: “Via libera a legge Bilancio grande risultato”

Legge di bilancio e legge di stabilita’ 2020 passano sostanzialmente indenni il controllo di costituzionalita’ del Governo centrale (impugnato un solo comma, di quest’ultima, il 14 dell’art. 10 su sgravi contributivi, peraltro di iniziativa parlamentare).

Non accadeva, a mia memoria, dalla fine degli anni i90. Di fronte alla normativa finanziaria piu’ imponente degli ultimi 25 anni (1,3 miliardi euro di risorse impegnate), 40 pagine di norme complesse per far fronte alla drammatica crisi, e’ un risultato importante per la Sicilia del Governo Musumeci e della compatta maggioranza parlamentare che ha votato queste leggi