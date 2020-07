Migranti, Gelmini: “Porti siano off limits per clandestini”

“Quasi 1.300 migranti sono sbarcati illegalmente in Italia negli ultimi tre giorni, e tra loro ci sono numerosi casi accertati di covid. Questa emergenza non puo’ in alcun modo essere sottovalutata”. Lo afferma, in una nota, Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

“In queste ore registriamo le sacrosante prese di posizione dei governatori Santelli e Musumeci: come spesso accade sono Calabria e Sicilia le Regioni piu’ colpite da questi fenomeni. Nelle prossime ore il gruppo Forza Italia Camera interpellera’ il ministro Lamorgese. Serve una parola forte e di chiarezza da parte del governo. Il messaggio da dare? In Italia non entrano clandestini e, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria, i porti saranno off limits per i barconi”, conclude.