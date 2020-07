Incontro Orgoglio Nisseno- ASP Caltanissetta: sanità e Dubini, confronto proficuo

Qualche giorno fa, accompagnata dalla Consigliera Comunale Oriana Mannella che ha fortemente caldeggiato l’incontro, una rappresentanza di Orgoglio nisseno tra cui il coordinatore Salvatore Licata, Gioacchino Vincitore, Michele Di Natale, Angelo Palermo e Vincenzo Agrò, è stata ricevuta dal Direttore generale dell’Asp per discutere della sanità nissena.

A tal proposito, gli esponenti del movimento hanno chiesto di risolvere le diverse criticità della sanità ed, in particolare, quelle che riguardano i reparti di ematologia e pneumologia, l’organizzazione del Cup e delle visite ambulatoriali. Nella stessa circostanza si è discusso anche del futuro del centro Dubini e, a tal proposito, si è concordato di proseguire l’incontro nella giornata successiva affinché partecipasse alla discussione anche il Comitato di quartiere Santa Croce perchè lo stesso esponesse il suo punto di vista al riguardo.

In effetti quest’ultimo, anche in rappresentanza di alcuni altri comitati di quartiere della Città, ha avuto la possibilità di presentare sommariamente il suo progetto su una possibile futura destinazione del centro Dubini. Il direttore generale si è mostrato interessato, tanto da proporre di avviare in autunno un concorso di idee avente ad oggetto proprio la destinazione futura del vecchio sanatorio.

L’incontro, soprattutto per la triangolazione che si è venuta a creare (Asp, Comitato di quartiere Santa Croce e movimento Orgoglio Nisseno), è stato molto proficuo. Orgoglio Nisseno, da parte sua, si prefissa di continuare a vigilare, a dare i giusti suggerimenti e ad esercitare il diritto di critica nel caso le problematiche sollevate non dovessero trovare una soluzione.