Caltanissetta, Fratelli d’Italia: si è dimesso il coordinatore cittadino Fabrizio Carlo Macaluso

CALTANISSETTA – Il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Fabrizio Carlo Macaluso, si è dimesso: la sua decisione è stata determinata da sopraggiunti motivi familiari.

Macaluso sottolinea: “Ringrazio per la fiducia datami a tutti i componenti del partito,in particolare al coordinatore provinciale Fabiano Lomonaco agli onorevoli nonché coordinatori regionali Giampiero Cannella e Salvo Pogliese, L’Europarlamentare Raffaele Stancanelli, la deputata del nostro collegio Carolina Varchi per finire, ringrazio la nostra straordinaria leader onorevole Giorgia Meloni, che con costanza, coerenza e competenza ha portato il partito alla conquista di straordinari risultati .

Resterò a disposizione del partito da semplice militante, ruolo che ho svolto con grande convinzione fin da ragazzino, sposando già ai tempi valori e idee di destra in quel momento rappresentate dal “MOVIMENTO SOCIALE ITALIANO ED IL SUO leader GIORGIO ALMIRANTE” rafforzando le mie convinzioni con l’arrivo nello scenario politico di destra di “FRATELLI D’ ITALIA”

A margine il coordinatore provinciale del partito, Fabiano Lo Monaco, ha commentato: “Corre l’obbligo di ringraziare Fabrizio Macaluso per il lavoro fin qui svolto e spero che le sue dimissioni dalla carica che ha ricoperto con onore e determinazione ,siano per lui un nuovo inizio all’interno del partito magari in altri ruoli,proprio perché abbiamo bisogno di uomini che con la loro esperienza possano contribuire alla crescita del partito”