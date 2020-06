Serradifalco. Affidata la manutenzione straordinaria dell’orologio a torre della Chiesa Madre.

SERRADIFALCO. Lo storico orologio a torre installato nella parte alta della Chiesa Madre San Leonardo, potrà tornare a funzionare e a scandire regolarmente le ore del giorno.

L’Amministrazione Comunale, infatti, ha deciso di affidarne la manutenzione straordinaria ad una ditta terza al fine di ripristinarne la funzionalità. Si tratta della ditta Docile Rosario di Tremestieri Etneo. Il costo di tale servizio è stato quantificato in 1.200 euro oltre Iva al 22% per un importo complessivo di 1.464 euro.

L’amministrazione comunale ha proceduto all’affidamento diretto del servizio senza far ricorso a convenzioni in Consip in quanto non ne risultano di attive per questo tipo di servizi poiché le maestranze specializzate per l’esecuzione di servizi di manutenzione degli orologi da torre non sono facilmente reperibili. L’amministrazione comunale, in questo modo, ha inteso restituire ai cittadini un oggetto dal valore storico ed affettivo come l’orologio della Chiesa Madre ai cui tocchi che scandiscono le ore del giorno i serradifalchesi sono abituati ed affezionati.

C’è da dire che questo intervento di manutenzione straordinaria il secondo dopo due anni. In precedenza, infatti, nel novembre del 2018, c’è stato un primo intervento da parte del Comune che, a distanza di 8 anni dall’ultimo intervento, aveva ripristinato la funzionalità dello stesso orologio che ora, tuttavia, necessitando di manutenzione straordinaria, è stato deciso di avviarne la gara per consentirne il ripristino della sua funzionalità.