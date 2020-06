San Cataldo. Premiato dalla Commissione straordinaria il tecnico Giacinto Facciponte.

SAN CATALDO. La Commissione straordinaria del Comune ha inteso premiare Giacinto Facciponte. Il noto tecnico sancataldese che, per più di 35 anni è sempre stato un simbolo del calcio giovanile a livello provinciale e regionale, è stato premiato a Palazzo delle Spighe. I commissari hanno motivato questo loro riconoscimento con il fatto che Giacinto Facciponte è stato per ben 35 anni allenatore ed educatore di intere generazioni di giovani calciatori diventando per loro un esempio ed un modello. Per il tecnico sancataldese un riconoscimento alla carriera che lo ha molto emozionato anche perchè del tutto inatteso.