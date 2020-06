Rassegna stampa, Feltri contro il governo: “Legge ridicola, sarà vietato dire qualcosa dei nostri gay”

Questo governo non finisce mai di sorprendere. L’ultima sua trovata è la prossima approvazione di una legge che punisca severamente chi commetta uno strano reato. Questo: omotransfobia. Pochi sanno di cosa si tratti, ma in poche parole cerco di spiegarlo: vietato parlare di omosessuali e transessuali benché in Italia, e nel mondo, non siano pochi e abbastanza riconoscibili.

Se la norma passerà, come è probabile, sarà proibito dichiarare o scrivere che una famiglia regolare è costituita da madre, padre e figli. Simile affermazione sarà punita con gravi sanzioni, poiché è passato il concetto che un bambino possa avere due babbi omosessuali o due mamme altrettanto omosessuali.

A me non scandalizzano le unioni tra due individui delle stesso genere, non me ne importa niente, dato che ciascuno fa quello che vuole senza doversi giustificare con argomenti più o meno accettabili. Ciò che invece trovo assurdo è che sia lecito criticare chiunque, preti, suore, avvocati e medici, specialmente se eterosessuali, mentre i gay siano intangibili nelle loro abitudini.

Su chiunque è legittimo scherzare e pronunciare battutacce tranne che su persone che, piaccia o no, hanno appetiti erotici differenti da quelli ordinari, diciamo pure di maggior consumo. Aggiungiamo che è inopportuno sfottere coloro che hanno gusti particolari in materia di affetti e di rapporti ravvicinati, non è neppure il caso di renderli oggetto di discussioni da bar, tuttavia mi sfugge altresì la necessità di segregarli in un ghetto di intoccabili, in una sorta di ambiente protetto.

Essi vivono ovviamente tra di noi, nella società, dove i calvi vengono chiamati calvi, gli zoppi vengono chiamati zoppi, gli obesi vengono chiamati ciccioni e i magri stecchi.