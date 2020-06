Quattro consiglieri comunali entrano a far parte del Movimento “Diventerà Bellissima”.

Sono stati quattro i consiglieri comunali, due di Delia e due di Sommatino, che hanno deciso di aderire al Movimento “Diventerà Bellissima”. Un’adesione che è stata ufficializzata nel corso di una presentazione avvenuta all’Hotel Ventura.

Qui alla presenza dei dirigenti regionali del Movimento Diventerà Bellissima, Giovanna Candura, Gianfranco Fuschi, Tilde Falcone e Paolo Mattina, hanno aderito al Movimento due consiglieri di Delia, Linda Lo Dato e Gloria Bancheri, e due consiglieri di Sommatino, Filippo Cianci e Mariangela Castellano. Contestualmente hanno dato l’adesione allo stesso Movimento anche il già assessore Barbara Castellano, il già consigliere provinciale Salvatore Sanfilippo e infine il già consigliere comunale Calogero Bennici. Era presente anche il sindaco di Delia Gianfilippo Bancheri.

I neo aderenti al Movimento Diventerà Bellissima si sono detti onorati di entrare a far parte di una realtà politica che a livello regionale appare in forte quanto significativa crescita in virtù di una politica a sostegno costante del territorio.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla dirigente regionale di Diventerà Bellissima, Giovanna Candura: “Siamo orgogliosi di constatare che in Provincia di Caltanissetta il Movimento Diventerà Bellissima è in costante crescita; l’adesione di consiglieri dei comuni di Delia e Sommatino certamente ci fa piacere, ma non è che l’inizio in quanto il Movimento sta lavorando per espandersi anche in tutti gli altri Comuni della Provicia”. Giovanna Candura ha poi inteso rimarcare come queste adesioni non siano casuali ma costituiscono il frutto di una politica, quella del Presidente Musumeci attenta alle ragioni del territorio siciliano in generale e delle singole realtà comunali in particolare.

In questo senso, è stato anche posto l’accento sull’impegno posto in essere dal presidente Musumeci e dall’assessore Razza a tutela e salvaguardia della salute di tutti e di ognuno in questa emergenza Covid. Infine, è stato rilevato come all’interno dei Comuni ci sono sindaci come Gianfilippo Bancheri di Delia, anche lui oggi presente all’evento, che riescono a cogliere le opportunità che la politica regionale offre agli Enti locali in termini di finanziamenti per opere al servizio del proprio territorio. Opportunità invece non sempre colte da altri Comuni.