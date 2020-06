Palermo, incendio al nono piano di un palazzo: morta donna, grave la figlia, intossicati 9 agenti

Una donna di 79 anni, Francesca Maria Acanfora, e’ morta questa notte a Palermo in un incendio divampato in un appartamento al nono piano di un palazzo di via Pacinotti 19, una zona residenziale della citta’.

Nel rogo e’ rimasta gravemente ustionata anche la figlia della vittima, che e’ stata trasportata all’ospedale civico. Nel corso delle operazioni di soccorso anche nove agenti di polizia sono rimasti intossicati e trasportati in codice giallo al policlinico. L’allarme e’ scattato poco dopo le 5, quando i vicini di casa sono stati svegliati dal fumo che aveva invaso le scale e che proveniva dall’abitazione dove vivevano le due donne.

Cinque squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto stanno ancora lavorando per mettere in sicurezza l’edificio. Tutti i condomini sono stati sgomberati in attesa delle verifiche di agibilita’ del palazzo. Fra le ipotesi al vaglio dei vigili del fuoco c’e’ il corto circuito dell’impianto elettrico ma anche una sigaretta dimenticata accesa.