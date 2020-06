Mussomeli, si è spento l’amato cardiologo Prof. Giuseppe Indovina

MUSSOMELI – Profondo cordoglio in paese per la dipartita dell’apprezzato ed amato cardiologo dott. Giuseppe Indovina, docente universitario in pensione. Diversi anni orsono, nella sala delle Adunanze di Palazzo Sgadari, l’Amministrazione comunale, nel corso di una cerimonia, gli aveva consegnato l’attestato della civica benemerenza. Intanto, Il consiglio comunale previsto per oggi pomeriggio alle ore 17, per disposizione del suo Presidente Gero Valenza, è stato rinviato al prossimo martedì.

SENTITE CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA DEL PROF.INDOVINA