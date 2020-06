Mafia, operazione “Cutrara”: tra gli indagati anche il sindaco di Castellammare del Golfo

C’e’ anche il sindaco di Castellammare del Golfo, Nicolo’ Rizzo, tra gli indagati nell’operazione antimafia “Cutrara” dei carabinieri di TRAPANI che ha portato a 14 arresti e 11 denunce nei confronti di presunti affiliati alla famiglia mafiosa della cittadina del Trapanese. Su disposizione della Dda, i carabinieri stanno perquisendo l’abitazione e l’ufficio del sindaco: Rizzo e’ destinatario di informazione di garanzia e invito a rendere interrogatorio.

Indagati anche un ex consigliere comunale di Castellamare del Golfo che avrebbe chiesto a Francesco Domingo, considerato il vertice della famiglia mafiosa locale, di attivarsi per il recupero di un mezzo agricolo che gli era stato rubato, e un avvocato, ex consigliere Comunale di TRAPANI, che avrebbe concorso con Domingo e Francesco Virga (tra gli arrestati di oggi) nell’estorsione a un imprenditore agricolo.