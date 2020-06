Incidente stradale nel Bolognese: quattro morti, tra cui una bambina

Quattro persone sono morte in un incidente stradale tra San Giovanni in Persiceto e Crevalcore, in provincia di Bologna. Si tratta di tre uomini di origine tunisina e di una bambina di otto anni. Altre due persone sono rimaste ferite in modo grave. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118. Lo scontro è avvenuto intorno alle 22 tra due vetture. L’impatto ha coinvolto anche una terza auto.

Il padre della bambina è stato trasportato d’urgenza al Pronto soccorso. L’altra persona ferita è un avventore di un bar contro cui le auto sono finite dopo l’impatto, nei pressi della frazione di Amola. Secondo gli investigatori, i tre stranieri avrebbero passato la serata proprio in quel locale prima di salire in macchina.