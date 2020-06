Fase2, Musumeci. “Pronti ad accogliere turisti in Sicilia, siamo fiduciosi”

“Se dovessi parlare col cuore direi che la Sicilia può accogliere milioni di turisti, ma se dovessi parlare con la ragione sappiamo già che non ci potrà essere il pienone perché abbiamo già perso 2-3 mesi. Però siamo fiduciosi”. Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci intervenendo ad Agorà su Rai3. “I sindaci delle isole minori mi dicono che stanno ricevendo tante telefonate e lo stesso vale per l’isola maggiore – ha aggiunto – La nostra cucina, il nostro patrimonio artistico-culturale e la tradizionale accoglienza dei siciliani ci fa ben sperare. Abbiamo bisogno di riprendere un po’ di ossigeno, il nostro tessuto imprenditoriale come tutti sanno era già fragile prima del Covid. Siamo fiduciosi e siamo anche pronti sulla qualità dei servizi perché non tutto cade dal cielo e ogni cosa va conquistata. E in una grande competizione, la qualità fa la differenza”.