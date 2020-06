Covid 19, Musumeci: “In Sicilia siamo pronti ad accogliere turisti”

“Se dovessi parlare col cuore direi che possiamo accogliere milioni di turisti ma sappiamo che non ci potra’ essere il pienone perche’ abbiamo gia’ perso 2-3 mesi. Dobbiamo recuperare qualcosa, siamo fiduciosi e siamo pronti sul piano della qualita’: non tutto cade dal cielo, ogni cosa va conquistata e in una grande competizione la qualita’ fa la differenza”. Lo ha detto il presidente della Regione Sicilia, Nello MUSUMECI, in collegamento con ‘Agora” su Rai 3.

“La nostra cucina, il nostro patrimonio artistico-culturale e la tradizionale accoglienza dei siciliani ci fa ben sperare – ha aggiunto il governatore -. Abbiamo uno zaino pieno di speranze perche’ la Sicilia prima del Covid era una delle 7 tappe piu’ accreditate nel mondo”.