Caltanissetta, prima inaugurazione post lockdown: è un centro benessere, presente anche il sindaco

Un’inaugurazione che rappresenta un segno, un sintomo, una speranza di ripresa per il capoluogo nisseno attanagliato dalla pesante crisi economica post covid-19. Presente anche il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino, per assistere alla prima inaugurazione cittadina dopo il lockdown, per dare un ‘spinta’, per infondere fiducia nei nisseni, per incitarli a credere nel tessuto economico ed imprenditoriale della nostra città.

Venerdì 19 giugno, alle ore 18.30, in via Romita a Caltanissetta, taglio del nastro inaugurale per il centro benessere “Le pepite dalle mani d’oro” investimento coraggioso, in questo frangente, di Emanuela Cannarozzo che sottolinea: “Abbiamo puntato sui nostri valori, sulle nostre eccellenze; dal legno al marmo, dal vetro ai mattoni, tutto è Made in Sicily e le maestranze che si sono alternate nella realizzazione dei manufatti sono tutte nissene. Crediamo nella nostra città e vogliamo, insieme a tutte le imprese nissene, dare ossigeno alla nostra economia”.

Non solo health and beauty (con massaggio svedese, ayurveda, thailandese, tibetano, olistico, connettivale, articolare, Posturale, linfodrenaggio Vodder e Bagno turco) ma anche la co-presenza negli stessi locali del centro, dello studio di osteopatia fisioterapia della dottoressa Nevidia Cutaia; degenerazioni dell’apparato scheletrico e muscolare, da curare con tecniche di massaggio fasciale, drenaggio neurolinfatico, trattamenti osteopatici e propriocettivi.