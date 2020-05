Villalba, Finanziamento strada Comunale “Porco”: 200 mila euro “Patto per il Sud”

VILLALBA – (Dal sindaco Plumeri) È con grande orgoglio che il Sindaco Alessandro Plumeri mette a conoscenza la cittadinanza, che in data 27 Maggio il Comune di Villalba ha ricevuto la comunicazione di aver ottenuto un finanziamento che proviene dal fondo denominato “Patto per il Sud”, del valore complessivo di 194.339,37 Euro, per la messa in sicurezza e il ripristino della transitabilità della Strada Comunale “Porco”.

Un finanziamento, che consideriamo un passo avanti importante per il nostro paese. Certo avremmo preferito avere a disposizione una somma adeguata per la ricostruzione integrale della strada, ma questa ragguardevole somma, comunque ci permetterà di mettere in sicurezza quella parte di strada che, a nostro parere risulta essere strategicamente più necessaria per la presenza in quell’area di residenti e di attività commerciali.

Purtroppo questo progetto è stato anche causa di contesa e di scontro in sede di Consiglio Comunale, perché la Maggioranza, sin da subito, come suo solito, si è opposta, alla sua realizzazione.

Infatti, dice il Sindaco, a seguito di presentazione da parte del nostro ufficio tecnico, di uno studio di fattibilità, che è stato approvato da parte della Regione e ammesso a finanziamento, ma per avere il decreto occorreva presentare il Progetto Esecutivo con relativa Relazione Geologica.

Il progetto esecutivo è stato realizzato con dovizia di particolari dai nostri uffici, ma l’indagine geologica doveva essere necessariamente affidata ad un esperto esterno, per cui erano necessarie delle somme che l’esecutivo aveva previsto in Bilancio e che di conseguenza aveva portato in Consiglio Comunale per la loro approvazione, ma la Maggioranza, tanto per cambiare, ha bocciato la nostra proposta con il rischio di far fallire tutto miseramente.

Ma l’Amministrazione, forte della sua convinzione riguardo l’utilità del progetto e le probabilità di ottenerlo, non potendo accettare che questa opportunità reale per Villalba venisse sprecata, ha dato avvio lo stesso al procedimento, recuperando le somme utili per l’indagine geologia, direttamente dal fondo di riserva del Sindaco, fondo che di solito si usa per gli eventi straordinari, ma che la Maggioranza ci ha costretto ad utilizzare anche per un iter che solitamente è di ordinaria amministrazione.

Ho preso la decisione di usare il fondo di riserva, continua il Sindaco, con la consapevolezza che stavo agendo a fin di bene nei riguardi del mio paese e della mia comunità. Non potevamo perdere anche questa occasione, già troppe sono state le opportunità a cui Villalba ha dovuto rinunciare a causa di una Maggioranza spregiudicata, che finora non ha mai guardato alla crescita economica del proprio paese, ma che ha goduto nel mantenere lo status quo.

Non potevamo accettare che si sacrificasse nuovamente il bene della comunità, come è successo circa un anno fa, quando in sede di Consiglio Comunale, la maggioranza per una irragionevole e recidiva presa di posizione, di fronte ad un decreto ufficiale di finanziamento di 600.000 Euro, ha bocciato la somma di 30.000,00 Euro necessaria per redigere il progetto esecutivo e l’adeguamento dello strumento urbanistico, che doveva essere successivamente inviato, entro 90 giorni, all’Assessorato ad integrazione del progetto esecutivo obsoleto già in possesso dell’Assessorato medesimo.

Il finanziamento già concesso e ottenuto, doveva servire per la realizzazione di un maneggio che avrebbe avuto come via di accesso proprio la strada che finalmente oggi abbiamo la possibilità di sistemare e rendere sicura concretamente, ma senza i 30.000,00 Euro bocciati dal Gruppo Amare Villalba nulla più poteva essere fatto.

Ricordo ancora che in quella sede, i componenti della maggioranza, per giustificare la loro assurda e insana decisione, usarono come scusa il fatto che sarebbe stato inutile costruire il maneggio senza prima mettere in sicurezza la strada che conduceva ad esso.

Oggi invece, se quella brutta pagina di politica locale non fosse stata scritta, Villalba avrebbe avuto entrambe le cose, il maneggio e la strada.

Questa serie di azioni sono state perpetuamente messe in atto in modo malvagio dalla Maggioranza, al solo scopo di arrestare l’azione dell’Amministrazione e oscurarne la visibilità e poco importa che a pagarne le conseguenze siano stati i cittadini villalbesi, perché per loro quello che conta non è mai stato il bene della comunità di cui fanno parte, il bene dei loro concittadini, ma è sempre stato solo quello distruggere tutto ciò che la Giunta costruisce, bocciare tutto quello che la Giunta propone e nella fattispecie, evitare che potessimo accedere a finanziamenti di qualsiasi genere e di qualsiasi forma, rendendo il tutto complicato e farraginoso, con la speranza di metterci in cattiva luce agli occhi dei cittadini.

Certo, nessuno di noi possiede la sfere magica con la quale poter prevedere il futuro, ma quando opportunità di queste dimensioni e fattezze attraversano il cammino di noi amministratori e aspettano solo di essere colte al volo, una classe politica che si rispetta deve saperle riconoscere e agire con lungimiranza, deve dimenticare le appartenenza politiche, deporre l’ascia di guerra e adoperarsi per costruire e non per distruggere.