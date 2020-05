Villalba, finanziamento 3° lotto cimitero comunale. Completamento

VILLALBA – Il cantiere di lavoro che era stato predisposto dall’Amministrazione Comunale di Villalba è stato approvato e finanziato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. Lo rende pubblico il Sindaco Alessandro Plumeri che comunica alla sua cittadinanza di aver ricevuto con nota prot. n. 21692 in data 18/05/2020 il decreto di finanziamento.

Il cantiere vedrà impegnati i villalbesi disoccupati per 85 giornate lavorative e servirà per il completamento del III lotto del Cimitero Comunale. Il finanziamento è di 58.779,30 Euro a questa somma comparteciperà il Comune aggiungendo un importo pari a 59.973,69 Euro, per un ammontare complessivo di 118.752,99 Euro.

In realtà, continua il Sindaco, il decreto era già stato firmato il 24 febbraio, ma il blocco totale avvenuto a seguito dell’Emergenza Covid-19 ne ha determinato il rinvio fino a data odierna.

Un’altra buona notizia, conclude il Sindaco,che si accompagna a quella dell’approvazione del finanziamento relativo alla messa in sicurezza della strada rurale di Villalba, di cui abbiamo già dato notizia alla cittadinanza, se a tutto ciò si andrà ad aggiungere la speranza che il Consiglio Comunale approvi i 160 mila euro predisposti già da questa Amministrazione come aiuto nei confronti dei privati cittadini e degli esercenti commerciali di Villalba, potremmo davvero dire di aver dato segni indiscutibili di importanza cruciale per il nostro paese, piccoli passi che però in questo momento di crisi e di asfissia sociale ed economica causata dalla pandemia, rappresentano una boccata di ossigeno, una spinta in più per rialzarci e per poter tornare alla normalità.