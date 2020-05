San Cataldo. Segnalata dai Giovani Democratici la rimozione di un loro cartellone di protesta politica.

SAN CATALDO. I Giovani Democratici di San Cataldo hanno segnalato che il cartellone di protesta politica contro la nomina di un assessore Leghista ai beni culturali è stato rimosso (nella foto) da qualcuno la notte scorsa.

Dunque, il cartellone di protesta politica è durato meno di 24 ore, perché qualcuno lo ha rimosso. Un fatto che i Giovani Democratici hanno considerato alquanto spiacevole: “Ci dispiace prima di tutto perché questi gesti meschini ledono sempre la libertà di opinione (e non è la prima volta che accade), che sia stata una ragazzata o un attacco politico. Ci rammarichiamo per il fatto che qualcuno, anziché proporre per migliorare e far ripartire la nostra Città, preferisca attivarsi solamente per strappare cartelloni”.

“Non ci demoralizziamo – prosegue la nota dei Giovani Democratici di San Cataldo – né tanto meno ci fermiamo, anzi, vorrà dire che dovremo rimboccarci le maniche due volte; di certo noi non abbiamo tempo per depistare striscioni, siamo attivi per i sancataldesi, considerato che in un momento del genere più che mai c’è bisogno di aiuti concreti per famiglie, imprese e commercianti”.