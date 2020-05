Caltanissetta, festa della Repubblica 2 giugno e tricolore di luce su Prefettura

CALTANISSETTA – In occasione del 2 giugno, nel rispetto delle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevedono lo svolgersi della manifestazioni in forma statica e tenendo conto del divieto di assembramento, la tradizionale manifestazione presso il Monumento dei Caduti prevede una differente modalità di organizzazione.

La cerimonia, pertanto, nel rispetto delle norme anti contagio, sarà così organizzata:

ore 9.30: alzabandiera durante l’esecuzione dell’Inno d’Italia;

ore 9.40: deposizione della corona di fiori al Monumento ai Caduti;

ore 9.45: lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.

Come ulteriore iniziativa e segno tangibile della presenza dello Stato, un tricolore di luce illuminerà la facciata del Palazzo della Prefettura nelle serate dell’1 e del 2 giugno.

In questo momento storico di rilancio del nostro Paese, dopo un periodo così difficile dovuto all’emergenza coronavirus, l’iniziativa vuole rappresentare una spinta positiva, un omaggio alla Repubblica che porti il verde, il bianco e il rosso della nostra bandiera nazionale nel cuore della città di Caltanissetta.

Un gesto simbolico, in un anno in cui la celebrazione della Festa della Repubblica avverrà eccezionalmente in tono minore al fine di adeguarsi alle norme del distanziamento sociale.