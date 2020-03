Viceministro Giancarlo Cancelleri: “Modello Genova come risposta all’emergenza Coronavirus”

“Apprendo dalle dichiarazioni rilasciate ieri sera dal presidente Conte che il modello Genova, già proposto dal Movimento 5 Stelle in questi giorni, sarà adottato come risposta all’emergenza Coronavirus. Si tratta di un’ottima notizia: interventi come questo, dall’impatto immediato, sono ciò di cui abbiamo bisogno.

Cantieri e realizzazione di opere sono fondamentali per dare ossigeno al nostro Paese, soprattutto in questa fase. Insieme ce la faremo! Trasformiamo questa emergenza in una grande opportunità di lavoro e sviluppo!”.

Questa la dichiarazione del viceministro nisseno Giancarlo Cancelleri.