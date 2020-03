Sicilia, Coronavirus. Musumeci preoccupato: “Troppi rientri, attenzione probabile picco contagi in arrivo”

“Abbiamo invitato chi veniva dal Nord a non venire in Sicilia, visto che il fenomeno si era diffuso. Il nostro invito era rivolto all’auto-responsabilita’, ad oggi siamo a circa 8000 rientri. E’ accaduto quello che temevamo: molti siciliani, dopo il provvedimento del Governo, temendo di restare chiusi nella zona rossa, hanno deciso di fare rientro in Sicilia”.

Lo ha detto Nello MUSUMECI, presidente della Regione Siciliana, intervenendo a Radio24, informando sulla situazione siciliana rispetto all’emergenza Coronavirus. “Abbiamo fatto 840 tamponi, e non abbiamo avuto decessi. Possiamo dire che, pure nella difficolta’, la Sicilia ancora resiste. Ma non ci facciamo illusioni perche’ e’ probabile che il picco arrivi”, ha aggiunto MUSUMECI.