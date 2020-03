San Cataldo. La commissione straordinaria si riunirà in videoconferenza.

SAN CATALDO. La Commissione straordinaria ha deciso, in ragione dell’emergenza coronavirus, di consentire il più celere disimpegno dell’attività di Giunta Comunale, garantendo la massima utilità, puntualità ed efficacia nelle decisioni spettanti all’organo collegiale, pur attraverso modalità di partecipazione alle relative adunanze in sede deliberante che assicurino, sempre e comunque, ai singoli componenti della Giunta la possibilità di partecipazione alle sedute senza la necessaria compresenza fisica degli stessi. In particolare, è stato rilevato che le moderne tecnologie possono consentire anche lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di videoconferenza. Pertanto, al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, che le sedute di Giunta potranno effettuarsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità, purchè con sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, assicurandone la regolarità dello svolgimento delle sedute, nonché adeguata pubblicità. Da qui la decisione di consentire alla commissione straordinaria con i poteri della Giunta Comunale di effettuare le sedute deliberative in modalità “a distanza” mediante videoconferenza, per tutto il periodo di durata dell’attuale grave situazione di emergenza sanitaria nazionale.