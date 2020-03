San Cataldo. In Chiesa Madre la via Crucis della Comunità ecclesiale insieme a giovani e famiglie.

SAN CATALDO. Si è svolta stasera in Chiesa Madre la Via Crucis della Comunità Ecclesiale di San Cataldo, in comunione con il Vescovo Mario e i sacerdoti della Città di San Cataldo, insieme ai giovani e alle famiglie, che hanno seguito numerosi da casa il momento di preghiera, presieduto dall’Arciprete don Biagio Biancheri. S’è trattato di un momento di grande partecipazione, condivisione e coinvolgimento spirituale da parte dell’intera comunità. Una particolare preghiera di conforto è stata rivolta dall’Arciprete per i medici e gli operatori sanitari in prima linea e tutti i curanti nel compimento del loro servizio per l’attuale e grave situazione sanitaria internazionale.