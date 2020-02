L’accusa di Renzi che frena su nuove elezioni: “Vogliono cacciarci”

Il leader di Italia viva torna ad attaccare gli alleati di governo, accusandoli di volerlo fare fuori dalla maggioranza. Ma per l’ex premier i numeri dei renziani sono decisivi. E se dovesse cadere l’esecutivo guidato da Conte, non è detto che si torni al voto

Vogliono buttare Italia Viva fuori dalla maggioranza, ma se così fosse si farebbe un nuovo governo, non le elezioni: Matteo Renzi utilizza la formula inedita della domanda e risposta per spiegare qual è la sua linea rispetto a quanto sta avvenendo nel governo. Le domande, spiega nella sua Enews, sono quelle che i sostenitori del suo partito gli pongono in “centinaia di lettere in queste ore”. E, aprendo le buste, la più urgente per il leader di Iv è: perché andare ad elezioniadesso rischiando di fare vincere Salvini? “​Alt! Io non voglio andare a elezioni”, frena Renzi. “Erano altri quelli che avevano già fatto l’accordo con Salvini. In più le elezioni non ci saranno per mesi, dopo il referendum di marzo vanno rifatti i collegi e dunque servono tempi tecnici. Per cui, se cade il governo Conte bis, ci sarà un nuovo governo. Non le elezioni”.

L’accusa al Pd: “Svolta giustizialista”

Quello su cui insiste Renzi è che non sarà lui a decretare la fine del governo nè a lasciare la maggioranza. Sono gli altri – e qui, a leggere le parole dell’ex premier – sembra di scorgere il nome di Giuseppe Conte – a voler cacciare Italia Viva: “Una parte del governo e della maggioranza ha lavorato per tutta la settimana per buttarci fuori e fare a meno dei nostri voti, perché noi sulla prescrizione non ci siamo accodati alla incomprensibile svolta giustizialista del Pd. La nostra colpa? Difendere le garanzie per i cittadini dalle inefficienze dello Stato. La nostra punizione? Fuori dal governo, in nome della ‘tolleranza zero’, dopo una dura reprimenda sulla mancanza di educazione”, sottolinea Renzi citando le parole del presidente del in occasione del Consiglio dei ministri disertato dalle ministre di Italia Viva. E dire che la newsletter settimanale di Renzi è stata recapitata proprio nelle ore in cui aPalazzo Chigi vanno avanti senza sosta i lavori per la messa appunto dell’Agenda 2023. Lavori ai quali partecipano i rappresentanti di Italia Viva e dai quali emerge un “clima disteso e collaborativo” a detta di tutte le forze politiche coinvolte.

Certo, quando al tavolo su Istruzione e Innovazione è arrivata la richiesta di rivedere la Buona Scuola, riforma firmata da Renzi, gli animi di chi quella riforma l’aveva votata e sostenuta si sono accesi. Ma tutto è rientrato per tempo e le proposte sul tavolo sono state numerose: dall’estendere l’obbligo scolastico all’implementare le risorse per gli insegnati di sostegno, dalla programmazione dei concorsi all’edilizia scolastica. E stesso clima si è respirato in occasione del tavolo sulla Salute.

Ci sono renziani in fuga?

Il governo, dunque, va avanti nella preparazione dell’Agenda 2023 come se le polemiche di queste ore appartengano al passato. Un particolare che, all’interno della maggioranza, fa parlare di uno scollamento tra il leader di Italia Viva e alcuni degli esponenti del partito. Renzi respinge questi sospetti e rilancia con Italia Shock, il piano annunciato su investimenti in infrastrutture annunciato mesi fa e che sembrava destinato a cadere nel dimenticatoio. Di più: per il senatore di Rignano, a brigare per togliere eletti a Italia Viva sarebbero gli stessi alleati, se non addirittura esponenti di governo. “Da giorni, molti nostri senatori sono avvicinati da inviti a lasciare Italia Viva. Alcuni di loro sono già stati indicati da taluni media come pronti alla fuga.

“Se dieci senatori di Italia Viva passassero dall’altra parte ci sarebbe il Conte ter: terzo governo in tre anni, con terza maggioranza diversa. Io non ci credo, anche perché conosco i senatori di Italia Viva e non ne vedo dieci pronti ad andarsene (per adesso non ne vedo nemmeno uno, a dire il vero). Per me, non hanno i numeri e se ne stanno accorgendo proprio in queste ore. Ma se avranno i senatori che stanno cercando e i numeri per il Conte ter noi saremo felicemente all’opposizione”.

Chi la pensa diversamente da Renzi è l’esponente dem Goffredo Bettini, molto ascoltato da Nicola Zingaretti. Per Bettini, che lo scrive in un lungo post su Facebook, esiste la possibilità che il governo vada avanti anche senza Italia Viva, grazie al contributo di un gruppo di parlamentari che lui chiama “Democratici”, che è poi il nome che gira da tempo come denominazione di quel “campo largo” di centrosinistra a cui sta lavorando Nicola Zingaretti. E Renzi la legge così: ​”Penso che Bettini stia lavorando a un disegno strategico che finirà con il cancellare il riformismo italiano, anche quello dem”.