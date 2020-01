Sabato 11 gennaio con inizio alle ore 19.30 al PalaMaira di San Cataldo è infatti in programma l’incontro tra sancataldesi e nissene valido per l’ottava giornata di andata del girone A della serie C femminile. Correva la lontana stagione 2013-2014 quando Nike e Albaverde si incontrarono per l’ultima volta.

Il campionato era quello di serie D poi vinto a mani basse dalla squadra nissena che conquistò la promozione a punteggio pieno con 60 punti in venti gare, mentre le sancataldesi si piazzarano al quinto posto con 34 punti.

In entrambi gli incontri (in programma alla prima giornata di campionato) si impose l’Albaverde prima a novembre per 1 a 3 a San Cataldo e poi per 3 a 0 nel ritorno di Caltanissetta.

Da allora saranno ancora sabato protagoniste Gorostiague e Cortese nelle fila della Nike, Erba, Mosca e Tilaro in quelle della formazione nissena.

La posizione di classica con cui le squadre si presentano alla ripresa dopo la pausa natalizia è totalmente diversa.

La squadra allenata da Nanni Di Mario si trova a quota 18 punti a due lunghezze dalla vetta e in piena bagarre per il salto di categoria, mentre le sancataldesi occupano la sesta posizione (settima per quoziente set) con sette punti in coabitazione con il Ficarazzi, lontane ma non abbastanza dalla zona retrocessione.

Naturalmente trattandosi di un derby la componente ambientale può appiattire i valori ma tutto dipenderà dall’approccio che le due squadre riusciranno a mettere in campo e dal rendimento dopo la lunga pausa che tradizionalmente lascia sempre delle scorie da smaltire.