SERRADIFALCO. Roberta Petix (nella foto) ha tenuto una masterclass di cake design a Bologna. La giovane cake design serradifalchese, assurta agli onori della cronaca per vinto quest’anno con la sua torta ispirata a “Dolce&Gabana” concorso internazionale di cake design “Worlds Super Fascinating Cake” indetto da Amazing Cake Ideas, ha tenuto la masterclass nel capoluogo emiliano. L’evento, articolato in due giorni e il cui progetto è stato sostenuto da Medecor e Party Sweet Party, s’è svolto presso il Food Genius Academy di Bologna, scuola di formazione professionale di Alta Cucina, Pasticceria e management della ristorazione. Qui Roberta Petix ha tenuto il suo corso nel quale ha spiegato alle partecipanti i piccoli e grandi segreti del cake design. Nel corso della due giorni, la cake design serradifalchese ha formato le partecipanti in materia di creazione e decorazione di torte artistiche. Per Roberta Petix, che lavora con La Torre Catering e che ha già organizzato diversi corsi del genere in altre città italiane, ancora una gran bella soddisfazione. La cake artist serradifalchese, infatti, è una tra le più affermate del settore in ambito nazionale ed internazionale al punto che le sue creazioni ormai sono apprezzatissime e richiestissime per dare un tocco unico ad una festa o evento.