SAN CATALDO. La commissione straordinaria, composta dai commissari Di Raimondo, Romano e Richichi, ha comunicato ai contribuenti sancataldesi che, per venire incontro alle esigenze manifestate da diversi cittadini, il pagamento del saldo TARI 2019 che sarà effettuato entro il 28 febbraio 2020, non sarà oggetto di sanzione e interessi, in applicazione dell’art.10 della legge 27/07/2000, n.212, (Statuto del contribuente). Inoltre, entro lo stesso termine del 28/02/2020, saranno adottate altre misure per facilitare l’adempimento tributario da parte dei contribuenti. La Commissione ha anche colto l’occasione per evidenziare che il pagamento della TARI costituisce un obbligo di legge, che serve a finanziare specificatamente il servizio di igiene ambientale integrato. Si ritiene utile precisare che tutte le somme versate dai contribuenti per la TARI sono per espressa previsione di legge destinate a finanziare il servizio in questione e non possono essere destinate ad altre finalità.