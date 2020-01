SAN CATALDO. A partire da questo mese di gennaio il servizio di mensa, lavaggio biancheria e doccia per le persone in difficoltà che frequentano l’Associazione Disabili di San Cataldo non potrà essere assicurato. A seguito del dissesto finanziario del Comune, la Commissione straordinaria attualmente non ha la disponibilità di 23 mila euro annui necessaria per garantire la prosecuzione di questo servizio. Una situazione che ha fatto registrare non poco rammarico tra quanti a San Cataldo hanno sempre considerato un simile servizio come un presidio importante a tutela delle persone più bisognose. In questo senso, sono tante le persone che hanno inteso esprimere la loro vicinanza all’Associazione Disabili di San Cataldo.