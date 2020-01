Gli alunni della 5^ A della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Don L. Milani” di Caltanissetta sono diventati deputati parlamentari per un giorno. La classe ha partecipato al progetto-concorso “Parlawiki” proposto dalla Camera dei Deputati. L’iniziativa si propone di far riflettere i bambini su temi di loro interesse e di far cogliere l’importanza del confronto democratico, avvicinando anche i più piccoli alle Istituzioni e promuovendone il senso civico. Gli alunni, dopo un’approfondita conoscenza dei principi su cui si fonda la democrazia, sull’iter di una legge, su come nasce e come può essere abrogata, hanno prodotto un elaborato multimediale per descrivere il concetto di democrazia e di attività parlamentare, alla luce delle norme costituzionali. A questo scopo hanno avuto anche un incontro formativo con il Presidente del Consiglio comunale di Caltanissetta, dott. Magrì e hanno programmato la simulazione di una vera e propria seduta del Parlamento. La 5^ A ha scelto di trattare e approfondire un vocabolo particolare della democrazia “Maggioranza e Opposizione”. Gli alunni hanno realizzato un connubio tra due elementi di grande attualità: “Ambiente e Democrazia”; infatti, vestendo i panni di deputati facenti parte dell’OTTAVA COMMISSIONE AMBIENTE TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI, in sede deliberante, hanno proposto l’abrogazione della legge di valutazione di impatto ambientale che potrebbe provocare Il sorgere di un’industria in un determinato territorio. Dopo un ampio dibattito la proposta di legge è stata respinta perché la “maggioranza” dei Deputati ha espresso parere contrario. Il tutto si è realizzato in una cornice insolita per i nostri alunni, infatti sono stati ospitati nell’aula consiliare del palazzo comunale, accolti con grande affettuosità dal sindaco Arch. Gambino, dal Presidente del Consiglio, Dott. Magrì e da molti membri del consiglio comunale. Gli alunni, prima di iniziare le riprese del video, sono stati guidati dal Dott. Magrì nella visita di varie sale del palazzo del Carmine, hanno conosciuto le più importanti cariche politiche che amministrano la nostra città ed infine hanno simulato un consiglio comunale assieme ai veri consiglieri, al Presidente e al Sindaco. Un grazie particolare alla preside dell’Istituto Don Milani, Prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone, che è stata da stimolo e ha contribuito fattivamente alla realizzazione di questa attività promossa dalle insegnanti della classe Comparato Roberta, Lunetta Teresa, Ferrigno Giuseppina, Grillo Maria, Vullo Carmela e Mistretta Giuseppa. Un sentito ringraziamento va anche a tutti i genitori e, in particolare, ai signori Giambra e Merletto che hanno curato la parte video.