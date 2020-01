CALTANISSETTA – Le tante generazioni di ragazzi, passate nell’Istituto “Oasi Cristo Re” e formate lungo gli anni di presenza e di attività nella nostra città, e che hanno dato un contributo notevole nei vari campi della società, sono la testimonianza più significativa che si possa offrire a quei genitori che – per i loro figli – chiedono ancora il servizio di una formazione solida e completa.

Le Suore Domenicane del Sacro Cuore di Gesù, che gestiscono – affiancate da personale laico qualificato – l’Istituto “Oasi Cristo Re” in Via San Giuliano, n. 4, arrivarono a Caltanissetta il 19 novembre 1962, su richiesta di Mons. Stella, il quale concesse alla prima comunità educante dei locali in periferia, ai piedi del Monte San Giuliano, e affidò loro il compito di svolgere attività educative in favore dei bambini nisseni.

Da 58 anni, quindi, l’istituto “Oasi Cristo Re” è al servizio di una cultura che riesce ad essere promotrice di valori umani e cristiani insieme: la cultura della persona, dell´amore, della libertà e della responsabilità, che vede l´uomo come soggetto capace di scegliere e di pensare, di vivere nella legalità, di lavorare con competenza, disponibile alla relazione con gli altri, con il mondo, con la trascendenza.

Pertanto, all’inizio del nuovo anno 2020, l’Istituto “Oasi Cristo Re” – martedì 14, mercoledì 15 e venerdì 17 gennaio dalle 9:00 alle 12:00 – apre le porte ai genitori, ai bambini e ai ragazzi che desiderano conoscere la scuola. In quell’occasione sarà possibile:

Conoscere da vicino la struttura e le aule della Scuola dell’Infanzia e della Scuola primaria.

Chiedere informazioni sui corsi attivi e parlare con le insegnanti e la Responsabile della scuola.

Rendersi conto di persona dell’ambiente familiare e sereno, della serietà dell’impegno educativo e della professionalità del corpo docente. Vi convincerete che i vostri figli avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica, che li avvicina in maniera piacevole al mondo della scuola e del sapere.

Le Suore Domenicane e il corpo docente dell’Istituto “Oasi Cristo Re” invitano, in definitiva, a scoprire perché ogni anno tante famiglie affidano loro i propri figli con fiducia e serenità. (di Suor Maria Paola Melia Domenicana del S. Cuore di Gesù).