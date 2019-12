In Terza categoria comanda decisamente l’Atletico Villalba (nella foto) che, dopo le prime 7 giornate, è l’unica ad aver vinto tutte le partite e ad essere a punteggio pieno in classifica. La squadra villalbese ha sconfitto con un netto 5-0 la Sicilianamente Montedoro con la doppietta di Morosanu e le reti di Diliberti, Musarra e Rizza. In classifica, comunque, non mollano nè il Gela, che ha battuto 3-1 il Lagoreal Enna, nè tantomeno il Niscemi che, sempre in trasferta, ha sconfitto 2-5 il Marco Pantani con quaterna dello scatenato Bruccoleri. In questa giornata, importante vittoria per la Nuova Niscemi che ha piegato 4-0 il Cus Unipegaso Eschilo Gela con reti di Maugeri, Cori, Sammartino e Salvo. S’impone anche la Buterese 3-1 con la Real Nissa con doppietta di Antonio Puci e gol di Alessi. Infine, la gara tra Serradifalco e Accademia Mazzarinese non s’è disputata per impraticabilità del campo di gioco. In classifica Atletico Villalba capolista con 21 punti, seguono a 18 punti Niscemi e Gela, a 11 punti ma con una partita in meno, Accademia Mazzarinese e Serradifalco, a 9 punti la Buterese, a 8 la Nuova Niscemi, a 7 la Nuova Petiliana, a 5 la Real Nissa, a 4 il Cus Unipegaso Eschilo Gela, a 3 il Lagoreal; chiude la Sicilianamente Montedoro con un solo punto.