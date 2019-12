CALTANISSETTA – Oltre cinque ore in sala operatoria per “salvare” il braccio sinistro ad una ragazza di 21 anni di Villarosa rimasta coinvolta in un incidente autonomo con la sua auto e che rischiava l’amputazione. Ad effettuare l’intervento chirurgico che ha del miracoloso è stata l’equipe medica della Chirurgia vascolare (primario Nicola Reina, affiancato da Filippo Calì, Pietro Machì, Salvina Diliberti e Michele Savaia) in stretta collaborazione con l’ortopedico Massimo Siracusa e gli anestesisti Roberto Serretta e Maria Carmela Lunetta. L’intervento è cominciato alle 13,30 e si èconcluso alle 19. Il braccio della ragazza era quasi staccato, all’altezza del gomito. I medici dell’ospedale “Sant’Elia” sono riusciti a risolvere le lesioni vascolari e le lesioni ossee: un lavoro di alta chirurgia che quasi certamente (e ci sono tutte le condizioni affinché sia così)consentirà alla giovane di riconquistare la funzionalità del braccio. Il buon esito dell’intervento è stato sottolineato dal direttore generale dell’Asp il quale ha evidenziato «la professionalità e la competenza dei nostri medicichesonocapaci diesprimersiadaltilivelli all’interno di una rete del trauma dove l’ospedale “Sant’Elia” riveste un’importanza fondamentale». Il prodigioso intervento effettuato sulla ragazza è analogo a quello che un paio di mesi fa la stessa equipe della Chirurgia vascolare ha effettuto su un operatore ecologico di Cammarata rimasto vittima di un incidente sul lavoro. Anche lui rischiava l’amputazione dell’arto a causa dello schiacciamento sotto il peso di un autocompattatore. A distanza di tempo però il decorso operatorio è soddisfacente. (di Lino Lacagnina, fonte La Sicilia)