Nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Enna, nel corso di un’attività di prevenzione e repressione di reati, hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne di Enna, già sottoposto in passato a misure cautelari relative a reati contro la persona.

I militari della Sezione Radiomobile, nel perlustrare il centro abitato di Enna, hanno notato la presenza di un giovane ferito, sanguinante dal naso e dalla testa, con evidenti segni di una recente e particolarmente violenta colluttazione. Dopo aver soccorso un giovane ennese di 25 anni e richiesto l’immediato ausilio di personale sanitario, in relazione alle informazioni assunte in loco, gli stessi carabinieri, unitamente ad altra pattuglia nel frattempo intervenuta, si sono prodigati alla ricerca dell’assalitore che si era allontanato poco prima. L’uomo è stato rintracciato ed arrestato poco dopo per lesioni personali aggravate e in seguito accompagnato presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari. Il ferito ha riportato fratture al viso e ferite lacero-contuse al capo con conseguente prognosi di 45 giorni. La lite è stata scatenata da futili motivi: problematiche relative alla fornitura e al consumo di energia elettrica.