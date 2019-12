ROMA – “Chi non è d’accordo o non vuole assistere alla Messa di Natale a scuola è libero di andarsene o fare altro. Ma che gli alunni di un intero istituto vengano privati delle nostre tradizioni millenarie è grave e inaccettabile. Quella della preside dell’istituto comprensivo di Agrigento-Centro, Anna Gangarossa, è stata una decisione ideologica, arbitraria e non rispettosa della stragrande volontà delle famiglie e degli alunni e come tale meritevole di condanna morale e non solo. Questa signora preside dovrà recuperare la propria credibilità nei confronti degli alunni, delle famiglie e della società, dimostrando di aver capito che non ci sono soltanto i diritti della minoranza, ma anche e soprattutto i diritti della maggioranza”. Lo dichiara il deputato Alessandro Pagano, vicecapogruppo della Lega alla Camera.