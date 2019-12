Ieri sera è morto in un incidente stradale il calciatore del Partinicaudace Salvatore Palazzolo di 21 anni (nella foto). Pertanto la gara di campionato in programma oggi tra Nissa e Partinicaudace, come reso noto dalla società Nissa, sarà rinviata a data da destinarsi. La tragedia è avvenuta ieri sera a Partinico. Il giovane calciatore era in sella ad una Vespa quando, per cause ancora da verificare, è caduto. Gravissime, da subito, sono apparse le sue condizioni. Sul posto, secondo una prima sommaria ricostruzione, s’è portato il 118. Si è cercato di strapparlo alla morte ma il cuore di Salvatore Palazzolo ha smesso di battere poco dopo. Tantissima la commozione per la sua prematura scomparsa non solo a Partinico, ma anche negli ambienti calcistici. Salvatore Palazzolo era un giovane molto apprezzato negli ambienti calcistici cittadini. Nel frattempo la Nissa, con un comunicato ufficiale, oltre a rendere noto che la gara sarà rinviata a data da destinarsi, ha anche voluto manifestare la propria vicinanza alla società del Partinicaudace e ai familiari porgendo loro le più sentite condoglianze “Per questa terribile perdita che lascia tutti senza parole”. La gara avrebbe dovuto giocarsi oggi pomeriggio alle 17, 30 allo stadio Tomaselli. (foto di repertorio)