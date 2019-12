La Pro Nissa, dopo la vittoria di Lamezia che è valsa il secondo posto in graduatoria, si prepara ad affrontare l’Agriplus Mascalucia per la sfida di sabato valevole per l’undicesima giornata del campionato di serie B di futsal, girone H. Una gara agevole poichè gli etnei sono ultimi in classifica con appena 2 punti. I nisseni vogliono regalare l’ennesimo successo al pubblico amico. Rientrerà dalla squalifica il portiere titolare Calogero Avanzato. Il tecnico Tarantino potrà contare su un roster ampio che ha dimostrato grande attaccamento alla maglia e tanta qualità, necessarie per risalire la classifica. Fischio d’inizio fissato per le 16 di sabato 14 dicembre al PalaMilan di Caltanissetta.