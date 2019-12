CALTANISSETTA – Ultimo appuntamento agonistico per la Pro Nissa, impegnata sabato 21 dicembre al PalaMilan di Caltanissetta contro la Gear Piazza Armerina, per il turno a gara unica di Coppa Italia. Il quintetto nisseno che in campionato ha ottenuto un corposo filotto di vittorie, vuole continuare su questa strada e staccare il pass per il turno successivo della prestigiosa manifestazione. Indisponibili capitan Marino squalificato e gli infortunati Ramon, La Rosa e Furno.

Il match si giocherà con il nuovo impianto di illuminazione potenziato ed interamente rifatto al PalaMilan dall’Amministrazione: una spesa cospicua e lavori svolti in tempi rapidissimi, per dimostrare tangibilmente la vicinanza alla società di futsal ed al mondo dello sport in generale da parte dell’Amministrazione cittadina del sindaco Gambino.

A fine gara nell’adiacente Centro Polivalente Michele Abbate, la società ha organizzato una serata all’insegna del divertimento che prende il nome di “Christmas Futsal party”: un modo originale per augurare ai propri tesserati e ai simpatizzanti invitati un sereno Natale.