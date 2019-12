E’ in imminente uscita su scala nazionale il bando di partecipazione della ventinovesima edizione del Festival Città di Caltanissetta, il concorso canoro per giovani talenti tra i più accreditati in tutta Italia che si svolgerà a Caltanissetta dal 26 al 28 Marzo 2020.

“Siamo usciti un po’ in ritardo – dichiara il direttore artistico Tony Maganuco – ma è stata una scelta voluta per specificare nel bando tutto il quadro che va dalla composizione della giuria, alla conduzione, alla presenza di un network televisivo di prestigio come Telegiornale di Sicilia. Il sistema di selezione è stato completamente rivoluzionato. Mi preme sottolineare che le scelte, e forse era ora, sono state studiate di concerto con l’amministrazione comunale che risulta molto attiva per riportare la manifestazione nel posto che gli spetta, per successo, presenza di pubblico, risultati e storia.”

La prima cosa da sottolineare è una giuria “stellare” che sarà composta in fase selettiva da personaggi di primo piano nel mondo della musica e della produzione. Componenti saranno ROSSANA CASALE, riconosciuta vocal coach e cantante di prestigio, ADRIANO PENNINO, produttore ed arrangiatore che spesso abbiamo visto a Sanremo in veste di direttore d’orchestra, il produttore GIAN LUCA GIUDICI , tra l’altro direttore della scuola di musica “ART VILLAGE” di Roma, il direttore artistico dell’Accademia Formazione e Spettacolo, già referente di area Sanremo Giovani e referente nazionale del Festival della Canzone Italiana di New York ERNESTO TRAPANESE.

Per la serata finale si aggregherà il grande BEPPE VESSICCHIO, produttore ed arrangiatore che non ha certamente bisogno di presentazioni e che assumerà il ruolo di presidente.

A differenza degli anni passati i giurati non dovranno votare ma scegliere due partecipanti che porteranno alla serata finale e che presenteranno come loro “allievi”, supportandoli e presentandoli.

Saranno dunque 8 i selezionati tra i 16 che si esibiranno nelle prefinali. Il primo classificato vincerà uno stage di 15 giorni presso il CET – Centro Tuscolano Europeo, diretto da MOGOL

A condurre le prefinali sarà il “nostro” MAURIZIO DILIBERTO, mentre per la serata finale il conduttore sarà il noto SALVO LA ROSA, mentre sono in via di definizione gli ospiti.

Il Festival andrà in onda in differita sul prestigioso network regionale, ma presente anche sulla piattaforma SKY, TGS Telegionaledisicilia“.

I termini per iscriversi scadono il 5 MARZO 2020, tutte le info necessarie saranno disponibili sul sito ufficiale www.festivalcittadicaltanissetta.it