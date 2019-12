CALTANISSETTA – Clima di festa nella Sala Gialla del Comune di Caltanissetta per la consegna della nuova maglia della DLF Nissa Rugby al sindaco Roberto Gambino. Al tavolo della conferenza anche l’assessore allo sport Fabio Caracausi, Delfino La Ferla della DLF ed il presidente Giuseppe Lo Celso. Folta la rappresentanza di atleti della seniores maschile e femminile, e dei bambini del mini rugby.

Il primo a prendere la parola lo “storico” presidente della società nissena, al timone da quando è nata questa virtuosa realtà, undici anni or sono: “Una nuova maglia che non rappresenta un nuovo inizio ma, la prosecuzione di un progetto che dura da 11 anni. Abbiamo iniziato per far conoscere questo meraviglioso sport ed i valori ad esso sottesi alla nostra città. Abbiamo lavorato per allestire una formazione competitiva seniores che ci consentisse di dedicarci al nostro progetto, dedicarci in maniera capillare ai giovani, alle famiglie, ai valori. Vogliamo e speriamo di dare un futuro, come formazione della persona, ai nostri giovani: ci mettiamo il massimo impegno animati da una passione smisurata. Lavoriamo in silenzio, per aumentare l’offerta didattica nelle scuole, la qualità dei nostri settori giovanili”.

Un progetto, un modello di società che è stato ‘sposato’ da Delfino La Ferla che ha spiegato i motivi della sua entrata in campo: “Dovendo fare una scelta ed un investimento nel nostro territorio, non potevamo che scegliere la Nissa Rugby. Nella mia azienda ho sempre messo, cuore, anima e faccia. Ho ritrovato questo nella società della palla ovale: possiamo ottenere grandi risultati. Lavorare su un progetto, su un futuro, che può esistere soltanto se sono solide le basi. Ho sposato un progetto di valori nel nostro territorio: è una scelta vincente per la mia azienda”.

Poi è stata la volta di Fabio Caracausi, assessore allo sport: “Sono felice di avere ai miei lati, un amico non sportivo di vecchia data, Delfino, ed un amico di vecchia data sportivo, il presidente Lo Celso, con il quale abbiamo condiviso un inizio: nasceva la Nissa Rugby e contemporaneamente la mia vecchia società. Quando ho saputo della possibilità che queste due realtà potessero unirsi, l’ho sperato: due realtà sane, un sodalizio virtuoso. Le risposte le daremo, le darete, ai tanti bambini seduti qui in prima fila”.

Il sindaco Roberto Gambino ha sottolineato: “Fa particolarmente piacere che la Nissa Rugby sia qui. Abbiamo lavorato per recuperare il finanziamento del M. Tomaselli: grazie alla Federazione Rugby Italiana avremo la possibilità di intervenire sostanzialmente, in maniera importante, sul nostro stadio. La cosa più bella che mi è capitato da quando frequento il rugby è stato scoprire il terzo tempo: concentrato di valori e amicizia. Ricordo la partita contro il Palermo, in campo se le diedero di santa ragione ma, poi tutti insieme in club house a mangiare salsiccia e fagioli. La palla ovale consente di vivere lo sport nella sua essenza più vera: divertimento, agonismo, impegno ma, in amicizia, con rispetto. Grazie alla DLF Nissa Rugby, società virtuosa ed all’avanguardia, per aver scelto il Comune per la presentazione della maglia, ringrazio Delfino La Ferla perché è un imprenditore sano, grazie agli atleti che sono davanti a me, a questi bambini: vi auguro tante giornate di sport”.

Alla fine dell’incontro la DLF Nissa Rugby ha donato un panettone, il pallone firmato da tutti gli atleti e la nuova maglia alla DLF; un panettone all’assessore ed al consigliere comunale Michele D’Oro, ex dirigente della società; un panettone e la nuova maglia, che sulla schiena porta anche la dicitura Città di Caltanissetta, al primo cittadino del capoluogo nisseno.