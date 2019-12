CALTANISSETTA – Grande panico, oggi pomeriggio poco prima delle 18, per una fuga di gas che ha interessato la zona di via Pio La Torre nel quartiere Stazzone. Inavvertitamente, durante dei lavori di scavo, è stato tranciato un tubo di gas: in breve tempo l’aria si è riempita di metano. I residenti della zona hanno immediatamente avvertito i vigili del fuoco che sono intervenuti per “sistemare” la situazione. In allerta anche la polizia municipale ed i tecnici della società del gas che hanno supportato i pompieri. Per ragioni di sicurezza sono state evacuati gli abitanti di due palazzi. In breve tempo, l’emergenza è “rientrata”