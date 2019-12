Ritorna, dopo il grande successo dello scorso anno, l’iniziativa Il Centesimo on ice. A Caltanissetta a partire da venerdì 6 gennaio, presso il punto vendita di via Salvatore Averna, (nei pressi della Zona industriale di Caltanissetta) sarà allestita la pista di pattinaggio su ghiaccio da 450 metri quadrati. Fino al 6 dicembre, sarà possibili pattinare tutti i pomeriggi dalle ore 16 alle 22 e tutti i venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 24. Possibile noleggiare i pattini e usufruire della guida e dei consigli di istruttori ed operatori qualificati, per divertirsi in tutta sicurezza. Una festa aperta ai bambini, alle famiglie, ai gruppi di amici, insomma a tutti. Ecco inoltre in dettaglio l’orario per i giorni festivi: 24 dicembre 10:00 – 17:00, 25 dicembre 17:00 – 24:00, 26 dicembre 17:00 – 24:00, 31 dicembre 10:00 – 17:00, 1 gennaio 17:00 – 24:00 e 6 gennaio 10:00 – 22:00.

Il prezzo a persona del biglietto è di 5 euro per 30 minuti e 8 euro per 60 minuti (Noleggio pattini incluso nel costo del biglietto).

Per tutti i clienti de Il Centesimo, sarà possibile avere un biglietto da 30 minuti a solo 1 euro, ogni 15 euro di spesa scontrino unico e multipli.