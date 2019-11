I casi delle due suore incinte scoperti in Sicilia sbarcano in tv a Live – Non è la D’Urso. Ma la trasmissione ha acceso i riflettori anche su un’altra storia ha.

Ester, che per dieci anni è stata suor Rebecca, suora di clausura, adesso è una mamma di due gemelli. “Sono felice”, ha detto in tv, raccontando la sua esperienza in studio nella puntata di ieri sera. “Il motivo della mia decisione dopo dieci anni di clausura? Non riuscivo ad accettare una scelta così radicale nei confronti di Dio, a rinunciare la propria volontà. Un anno e mezzo dopo aver lasciato la clausura mi sono iscritta a un sito di incontri e ho conosciuto un ragazzo. Adesso abbiamo due gemelli”.

Durante la trasmissione, riflettori accesi anche sul caso della madre superiore del Ragusano che ha scoperto la gravidanza. Si tratta del secondo caso in Sicilia dopo quello venuto fuori in un paesino dei Nebrodi.

La questione della castità delle suore ha acceso il dibattito in studio fra Vittorio Sgarbi, Paolo Brosio e Suor Paola. Una troupe della trasmissione ha realizzato un reportage con telecamere nascoste, intervistando in convento le consorelle della madre superiore incinta. (Fonte gds.it)