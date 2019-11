SERRADIFALCO – Dallo scorso 28 ottobre è stato sospeso il servizio di trasporto e di assistenza scolastica agli studenti diversamente abili a causa del mancato erogamento dei fondi dalla regione alla ex provincia di Caltanissetta.

Ad intervenire a proposito della triste vicenda che intetessa tutti gli studenti diversamente abili della provincia è il segretario cittadino del pd di Serradifalco Daniele Territo.

“Che sia chiaro: la provincia di Caltanissetta insieme ai suoi studenti non può essere seconda a nessuno riguardo i diritti e le tutele, soprattutto nei confronti di chi ha maggiori necessità.

Se il governo regionale persiste nella sua insensibilità ai temi sociali dimostra di non essere all’ altezza di continuare la sua attività politica.

Un Paese civile non ammette negligenze su quegli elementi che nel loro insieme danno dignità all’ uomo. La disabilità e l’ istruzione sono tra questi.

Sono tanti i giovani del nisseno che vorrebbero godersi la vita come tutti gli altri coetanei, avere le stesse opportunità, ma vittime di uno Stato che non riesce a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che lo impediscono.

Il governo Musumeci non dà soltanto prova della connotata apatia ai temi sociali ma manifesta con disinvoltura la sua incapacità politica. Se c’ è ancora un briciolo di pudore garantiscano certi diritti a tutti, in particolare a chi ne necessita più di altri. Altrimenti ammetta le sue responsabilità ed eviti di galleggiare nel mare del’ oblio. Su questo problema anche la ormai ex provincia di Caltanissetta dovrebbe farsi sentire abbandonando la leggerezza con cui ha affrontato il problema fino ad oggi.

È una battaglia di civiltà per la quale il Partito democratico con la sua deputazione non rimarrà a guardare ma farà di tutto affinché tutti gli studenti nisseni tornino ad avere garantito perennemente diritto allo studio.”