PALERMO – “Smentisco in maniera assoluta la notizia secondo la quale sono stato a Roma per chiedere un ok sul disegno di legge sui vitalizi approvato dalla commissione dell’Ars”. Così il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, in merito all’incontro avuto a Roma con i tecnici del ministero per gli Affari regionali.

“Abbiamo incontrato gli esperti del ministero con i quali abbiamo discusso alcuni punti su cui avevamo dei dubbi – ha precisato -. Per quanto mi riguarda, ritengo che la proposta di legge sui vitalizi sia ineccepibile dal punto di vista costituzionale. Ma con i tecnici ministeriali non ci siamo assolutamente soffermati su questo aspetto, anche perché non è di loro competenza”, ha concluso il presidente dell’Ars.