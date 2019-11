Pedinano e insultano la vicina di casa, arrivando a tirarle anche la candeggina: arrestata una coppia di coniugi a Taormina. Erano ossessionati dai problemi di vicinato e così, per diverso tempo, avevano assunto comportamenti lesivi nei confronti della vicina di casa.

La misura, emessa dal gip del Tribunale di Messina su richiesta del Sostituto Procuratore della locale Procura della Repubblica, è stata eseguita ieri dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Taormina. I due sono finiti ai domiciliari per stalking e lesioni.

Ogni singolo episodio, nell’ultimo anno, è stato valutato sulla base delle testimonianze raccolte e delle registrazioni audio dalle quali sono emerse le ripetute minacce che la vittima ha subito. Tuttavia, non si è trattato solo di minacce perché la vittima è stata più volte pedinata e insultata, anche in presenza dei figli minori, e, in un’occasione, anche malmenata.

Ad ottobre scorso l’ultimo episodio, forse il più grave, quando le è stata lanciata addosso la candeggina.