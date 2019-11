SAN CATALDO. Incontro tra il Comitato di quartiere don Bosco e il comitato di quartiere Pizzo Carano Sant’Anna (nella foto). L’incontro s’è svolto alla presenza del Presidente Aldo Miserandino e del presidente Vincenzo Siracusa. Entrambi hanno convenuto che, anche quest’anno, per il secondo anno consecutivo la tradizionale sagra della cuccia prevista il 13 dicembre sarà organizzata da entrambi i quartieri. <Per noi è un momento significativo poiché constatiamo la sinergia con le diverse realtà cittadine>, ha detto Vincenzo Siracusa che ha ringraziato il presidente Miserandino ed i componenti del comitato Don Bosco perché <ancora una volta hanno dimostrato l’amore non soltanto per il proprio quartiere, ma anche di un altro pezzo di territorio della città, come Pizzo Carano Sant’Anna. Tutto questo, fortifica l’impegno a proseguire con ottimismo la strada percorsa in questi mesi. Per me motivo di orgoglio il dialogo con gli altri quartieri, sempre più crescita per i cittadini che vivono quei territori>.