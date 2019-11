SAN CATALDO. Sempre più spesso si sente parlare di innovazione nel mondo sanitario, con parole quali “sanità digitale” o “sanità 4.0”: l’innovazione tecnologica in questo settore corre verso il futuro ad una velocità sostenuta, le nuove tecnologie a supporto della sanità sono molteplici e nella maggior parte dei casi sono pronte per essere utilizzate. La Casa di Cura Regina Pacis si allinea al “respiro europeo”, ricercando le migliori soluzioni legate alla digitalizzazione dei processi clinico-sanitari, includendo la cartella clinica elettronica, i sistemi per la gestione informatizzata dei farmaci, le soluzioni di mobile hospital ed i sistemi a supporto della Clinical Governance. “Perchè – è stato spiegato – siamo fortemente convinti che la digitalizzazione rappresenti uno dei maggiori driver di innovazione e possa essere la soluzione per vincere la sfida della sostenibilità del settore sanitario, quando inserita all’interno di un disegno globale, integrato e multidisciplinare di sanità digitale, con il Paziente al centro di ogni riferimento”.